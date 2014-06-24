بورصة مصر تلغي الإجراءات الاحترازية بعد العيد

قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء الإجراءات الاحترازية السابق تطبيقها على تداول الأوراق المالية في أعقاب ثورة يناير.

وقالت البورصة في بيان إنه في إطار المراجعة الدورية لأوضاع السوق، وبعد التشاور بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية رؤي عدم الحاجة لاستمرار الإجراءات الاحترازية السابق تطبيقها على تداول الأوراق المالية بالبورصة.

ومن المقرر تطبيق الإلغاء بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك على أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم 10% خلال الجلسة باستثناء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، فيسمح للسعر بالتحرك في حدود 5% صعوداً أو هبوطاً. وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية، وفقاً للضوابط المنظمة لها، ويسمح أيضا خلالها بنفس الحدود السعرية السابق الإشارة لها.

وأوضح دكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه وفقاً لذلك يمكن أن يصل تحرك سعر الورقة المالية إلى 10% خلال الجلسة الاستكشافية، وإلى 10% أخرى خلال جلسة التداول الرئيسية، وبالمثل 5% في كل من الجلستين لبورصة النيل. وأضاف أنه سيسبق عودة الجلسة الاستكشافية تنفيذ جلسات محاكاة تدريبية لكافة الوسطاء خلال الأسابيع القادمة.