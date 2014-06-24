تداول تطبق الإجراءات على الشركات الخاسرة مطلع يوليو

من المنتظر أن تبدأ هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" في السعودية مطلع يوليو المقبل 2014 تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار عمل الهيئة على تطوير السوق المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركة المدرجة في السوق المالية في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية المستثمرين.

وتنطبق هذه الإجراءات على 3 أنواع من الشركات المدرجة، الأولى التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% وأقل من 75% من رأسمالها، والثانية: التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75% وأقل من 100% من رأسمالها، والفئة الثالثة: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأسمالها.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إن الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% وأقل من 75% من رأسمالها من خلال نتائجها المالية أو نتيجة حدث أدى لهذه الخسائر فإن الإجراءات تقضي بأن تعلن الشركة فوراً على موقع السوق المالية عن ذلك على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحقيق هذه الخسائر مع الاشارة في الإعلان الى أنه سيتم تطبيق هذه الاجراءات والتعليمات على الشركة.

كما تضع السوق المالية "تداول" بدورها علامة أمام الشركة تشير إلى أن الشركة تقع في نطاق الخسائر المتراكمة 50% فأكثر وأقل من 75% من رأسمالها بعد تعليق أسهمها لمدة ساعتين من افتتاح السوق، فيما يجب على الشركة خلال فترة بقائها في هذا النطاق نشر قوائم مالية إدارية شهرية.

وفي حال تمكنت الشركة من خفض الخسائر دون 50% من رأسمالها تبث على الفور إعلاناً على موقع "تداول" وتقريراً بالمركز المالي من المحاسب القانوني، فيما تقوم "تداول" بإلغاء العلامة التي كانت تظهر أمام اسم الشركة بعد تعليق أسهمها لمدة ساعتين من افتتاح السوق.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75% وأقل من 100% من رأسمالها، فكما في الحالة الأولى تقضي الإجراءات بأن تعلن الشركة فورا على موقع السوق المالية عن ذلك على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحقيق هذه الخسائر مع الاشارة في الإعلان الى أنه سيتم تطبيق هذه الاجراءات والتعليمات على الشركة، كما يتم تعليق تداول سهم الشركة يوما واحدا فقط، وتضع "تداول" علامة أمام اسم الشركة، وينتقل تداول السهم بنظام T+2 (المقاصة بعد يومين).