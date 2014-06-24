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تراجع الدخل التشغيلي لسوق المال السعودية 53%

المصدر: العربية.نت
أول مرة تعلن شركة سوق المال السعودية أرباحها
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للمرة الأولى منذ تأسيسها أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي الماضي 2013.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية، خالد الربيعة، إن قرار إفصاح الشركة عن نتائجها المالية جاء بمبادرة تبناها مجلس الادارة لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

وبلغت إيرادات الشركة عن عام 2013 حوالي 346 مليون ريال، مقابل 440 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 21%.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسية للعام نفسه 86 مليون ريال، مقابل 184 مليون ريال للعام السابق، بانخفاض قدره 53%.

وأرجع الربيعة تراجع الإيرادات الى انخفاض متوسط حجم التداولات اليومية الى 5.5 مليار ريال مقارنة مع 7.7 مليار ريال لعام 2012، موضحاً أن الإيرادات الأخرى الصافية من غير النشاط الأساسي للسوق تمثل ما يعادل 43% من صافي الدخل لعام 2013.

وبلغت الإيرادات الأخرى 66 مليون ريال، وبذلك تكون الارباح الصافية المحققة لعام 2013 مبلغاً وقدره 152 مليون ريال بانخفاض قدره 37% عن عام 2012.

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