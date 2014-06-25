سوق السعودية تصنف أسهم الشركات الخاسرة بـ 3 نطاقات

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أن الشركات المدرجة أسهمها، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها، ستقسم إلى نطاقات ثلاث.

وذكر المسؤولون في السوق، بمؤتمر صحافي اليوم الأربعاء بالرياض، أن النطاق الأول يشمل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر وأقل من 75%، والثاني للشركات البالغة خسائرها المتراكمة 75 % فأكثر وأقل من 100 %، فيما سيكون النطاق الثالث للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 % فأكثر من رأسمالها.

وبينت (تداول) أن الإجراءات المزمع تطبيقها اعتباراً من يوم الثلاثاء مطلع شهر يوليو المقبل، تتضمن وضع علامة باللون الأصفر بجانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، وذلك للشركات الواقعة في النطاق الأول، لافتة إلى أن هذه العلامة سيتم حذفها في حال تمكنت الشركة من خفض خسائرها إلى أقل من 50 %، وأعلنت عن ذلك على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية.

أما الشركات المدرجة الواقعة في النطاق الثاني، وكانت قد أعلنت عن خسائرها المتراكمة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية، فسيتم تعليق تداول أسهمها لجلسة تداول واحدة، بالإضافة إلى ذلك ستقوم السوق المالية السعودية، بوضع علامة باللون البرتقالي بجانب اسم الشركة في الموقع الالكتروني للسوق المالية، وعند رفع تعليق تداول أسهمها، تكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر البيع والشراء،هو يومي عمل ( T+2 ) .

وفيما يخص الشركات الواقعة في النطاق الثالث ، والتي أعلنت عن خسائرها المتراكمة في موقع السوق المالية السعودية، أشارت ( تداول ) إلى أنه سيتم وضع علامة باللون الأحمر بجانب اسم الشركة في الموقع الالكتروني للسوق المالية، علاوة على تعليق تداوله أسهمها، مبينة أنه يجوز التعامل في أسهم الشركة خلال فترة التعليق من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، وذلك وفقا للآلية المعمول بها لدى السوق المالية السعودية.

