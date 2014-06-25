قطار مكاسب سوق دبي ينطلق مجدداً والمؤشر يقفز 6%

عاد مؤشر سوق دبي لتحقيق المكاسب التي فارقته منذ فترة، خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد جلسات متواصلة من الخسائر القاسية التي بلغت ذروتها أمس، حيث خسرت السوق 6 مليار دولار.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند الإغلاق بأكثر من 6%، إلى مستوى 4253 نقطة، بتداولات مرتفعة بلغت قيمتها 2.06 مليار درهم، وبأحجام 842 مليون سهم.

سهم أرابتك كان محركاً رئيسياً لما حققه المؤشر من مكاسب، حيث أضاف 5.13%، من المكاسب ووصل إلى مستوى 3.28 درهم، بعد تصريحات الرئيس التنفيذي السابق للشركة والذي يمتلك 28.8% من أسهم الشركة عدم نيته بيع حصته بأقل من 6 أو 7 دراهم.

أما سهم إعمار فقد ارتد اليوم مضيفاً 7.06%، من المكاسب حيث وصل إلى مستوى 9.10 درهم، والاتحاد العقارية ارتفع بنسبة 5.79% إلى مستوى 2.01 درهم.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 6.4%، ودبي للاستثمار 9.3%، فيما تراجع سهم ديار بنسبة 11.1%.

وفي سياق متصل نقلت صحيفة الخليج مطالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بإجراء التحقيقات اللازمة في أسباب الهبوط الحاد للأسهم، وأكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد عقب حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس أن هيئة الأوراق المالية بإداراتها المختلفة لديها نظام متابعة قادر على إفراز أي تداولات غير طبيعية إن وجدت في السوق، ومتابعة أي نوع من الممارسات الضارة في السوق واتخاذ القرارات المناسبة حولها.

وفي سياق متصل أكد خادم القبيسي، رئيس مجلس الإدارة أن "أرابتك" ماضية في إنجاز مشاريعها الإنشائية وتطوير أعمالها، نافيا بشكل قطعي الشائعات حول نية شطب الشركة من سوق دبي المالي.

وأوضح القيبسي أن "أرابتك" تتمتع بهيكل إداري قوي ومركز مالي متين، مشددا على إن إعادة الهيكلة التي تمر بها أرابتك لن تؤثر على تنفيذ خططها أو عقودها القائمة.

وتأتي هذه التصريحات عقب هبوط سهم الشركة بـ53%، عن أعلى مستويات سجلها هذا العام، منذ الإعلان عن تخفيض حصة آبار وما تبعها من تطورات أبرزها استقالة الرئيس التنفيذي حسن اسميك.