نيكي يتراجع مع تزايد مبيعات المستثمرين لجني الأرباح

تراجعت الأسهم اليابانية أثناء التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها السوق مؤخرا، ومع إغلاق الأسهم الأميركية في وول ستريت على خسائر.

ولم تظهر السوق رد فعل يذكر على إستراتيجية النمو التي أعلنها رئيس الوزراء شينزو أبي يوم أمس الثلاثاء لدعم نمو الاقتصاد الياباني في الأجل الطويل.

وهبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.5 بالمئة إلى 15301.79 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو، لكنه يبقى فوق متوسط تحركه في 25 يوما البالغ 14970.74 نقطة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1266.22 نقطة.