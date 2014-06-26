الأسهم اليابانية تتعافى من أدنى مستوى خلال أسبوع

تعافت الأسهم اليابانية من أدنى مستوى لها في أسبوع أثناء التعاملات الصباحية اليوم الخميس مدعومة بتحسن أداء الأسهم الأميركية مع تركيز المستثمرين على أن البنك المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول بعد بيانات أظهرت انكماشاً أكبر من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام.

وصعد مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.39 بالمئة إلى 15326.63 نقطة في أواخر جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو بعد أن أغلق أمس الأربعاء منخفضا 0.7 بالمئة عند 15266.61 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 18 من شهر يونيو.

وبلغت مكاسب نيكي على مدى الشهر المنصرم حوالي 6 بالمئة. وارتفع متوسط تحركه في 25 يوما فوق مستوى 15000 نقطة للمرة الاولى منذ شهر فبراير.

وتوقع محللون أن يواصل المؤشر القياسي الصعود باتجاه مستوى 16000 نقطة مدعوما بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات للربع الثاني من العام وآمال بنجاح استراتيجية الحكومة للنمو.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 1265.50 نقطة.