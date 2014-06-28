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الأسهم الأميركية تغلق على صعود.. تراجع "دوبونت"

المصدر: نيويورك ـ رويترز
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ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام التعاملات الأسبوع في صعود قادته أسهم التكنولوجيا، لكن أسهم دوبونت حدّت من المكاسب بعدما خفضت الشركة توقعاتها لنتائج أعمالها الفصلية والسنوية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية عند الإقفال 5.71 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 16851.84 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 3.74 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 1960.96 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 18.88 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 4397.93 نقطة.

وعلى مدى الأسبوع ختم داو جونز التعاملات منخفضاً 0.6 في المائة وتراجع ستاندرد اند بورز-500 بنسبة 0.1 في المائة، بينما زاد مؤشر ناسداك 0.7 في المائة.

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