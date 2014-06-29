الأحمر يغطي شاشات الأسواق الخليجية بتداولات متواضعة

فاقمت سوق دبي المالية من حدة تراجعاتها نهاية جلسة اليوم وسط هدوء ملحوظ في التداولات، ولحقتها أسواق المنطقة لاسيما سوق الأسهم السعودية.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي اليوم بنسبة 2.35%، إلى مستوى 4123 نقطة، وسط هدوء ملحوظ في قيمة التداولات كما هو متوقع مع بداية شهر رمضان، حيث بلغت قيمة التداول 410 ملايين درهم، بأحجام 234 مليون سهم.

وواصل سهم أرابتك تراجعه متكبداً خسائر بنهاية الجلسة 6.45%، ليصل إلى مستوى 2.90 درهم، والاتحاد العقارية 7.3% إلى 1.78 درهم، فيما تكبد سهم إعمار العقارية 2.78% إلى مستوى 8.73 درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.37% إلى مستوى 4647 نقطة، مع تعرض المؤشر لضغوط من قبال قطاعات العقارات والطاقة والاستثمار والخدمات المالية.

حركة المؤشر في سوق الأسهم السعودية لم تكن بأفضل مما عليه الحال في أسواق الإمارات، حيث تراجع المؤشر نهاية الجلسة بنسبة 0.58%، إلى مستوى 9513 نقطة، بتداولات متواضعة بلغت قيمتها بنهاية التداولات 4.6 مليار ريال.

وقد تراجعت غالبية المؤشرات القطاعية حيث بلغت خسائر قطاع البتروكيماويات 0.88%، والمصارف والخدمات المالية 0.52%، والفنادق والسياحة 2.25%.

وقاد الأسهم المرتفعة مجموعة الحكير 10%، اسمنت أم القرى 9.9%، استرا الصناعية 7.7%، فيما ارتفع سهم فيبكو بنسبة 4.5%.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم سدافكو بنسبة 3.46%، سند 3.4%، بالإضافة لسهم ايس الذي تراجع بنسبة 3.24%.