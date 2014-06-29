بدء التداول للعملات الكويتية الجديدة

بدأ في الكويت اليوم تداول الإصدار الجديد لأوراق النقد.. وكان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل قد أعلن استكمال البنك الاستعدادات والإجراءات المختلفة في هذا المجال.

وقال الدكتور الهاشل في تصريح له لوكالة "كونا" إنه سيتم طرح جميع فئات أوراق النقد الكويتي الجديدة للإصدار السادس في التداول كما تم الإعلان عن ذلك سابقا.

وأضاف أن أوراق النقد الجديدة بفئاتها كافة ستكون متاحة للجمهور عبر أجهزة السحب الآلي لدى كل البنوك العاملة في البلاد وداخل مقرات تلك البنوك وفروعها إضافة الى أجهزة السحب الآلي لشركة (كي.نت) حيث قام (المركزي) بتزويد كل تلك الجهات بأوراق النقد الجديدة للإصدار السادس للدينار الكويتي.

وأوضح أن الإصدار السادس الجديد لفئات أوراق النقد الكويتي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في العاشر من يونيو العام الماضي باعتماد التوصية الصادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن الإصدار السادس الجديد لأوراق النقد الكويتي بما في ذلك اعتماد فئات الإصدار وتصميمها وألوانها وسائر مواصفاتها الأمنية والفنية.

وذكر أن الإصدار السادس الجديد للنقد الكويتي يأتي في إطار السعي المتواصل للبنك المركزي لمواكبة أفضل التوجهات العالمية للبنوك المركزية وبما يستجيب للتطورات التكنولوجية في صناعة طباعة أوراق النقد لاسيما ما طرأ من تطورات في مجال تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وزيادة جودة أوراق النقد عند تصميمها وطباعتها ليكون الإصدار الجديد للدينار الكويتي أكثر أمانا وجمالا وأعلى جودة ومتانة.

وبين أن ذلك يعكس إدراك (المركزي) الكامل للمسؤوليات المنوطة به بموجب أحكام قانون إنشائه المتعلقة بإصدار النقد وحماية أوراق النقد الكويتي وتحصينها عبر الحرص الدائم على الاستفادة من التطورات العالمية في صناعة أوراق النقد ومواصفاتها الفنية والأمنية أخذا بالاعتبار مضي نحو 20 عاما على طرح الإصدار الخامس الحالي للتداول.

وفي إطار بيان الإجراءات المتعلقة بطرح الإصدار السادس الجديد للتداول اعتبارا من الغد تناول الدكتور الهاشل أربعة جوانب من تلك الإجراءات يتمثل أولها في أن فئات أوراق النقد الكويتي للإصدار الجديد هي الفئات الحالية نفسها (الإصدار الخامس) دون إضافة أي فئات جديدة وهي فئات (ربع دينار ونصف دينار ودينار وخمسة دنانير وعشرة دنانير وعشرون دينارا).

وعن ثاني هذه الجوانب شدد على أن طرح أوراق النقد من الإصدار السادس الجديد للدينار الكويتي للتداول لا يمس صلاحية أوراق النقد من الإصدار الخامس للدينار الكويتي المتداولة حاليا والتي تحتفظ بقوة الابراء كعملة قانونية الى حين صدور قرار سحبها من التداول لاحقا.

وقال الدكتور الهاشل إنه سيتم الإعلان عن قرار السحب في حينه وعليه والى حين صدور قرار السحب فإن أوراق النقد الحالية من الإصدار الخامس ستبقى صالحة للتداول بحكم القانون جنبا إلى جنب مع أوراق النقد الجديدة للإصدار السادس في المرحلة الحالية.

وعن الإجراء الثالث أفاد بأن البنك المركزي يقوم منذ 19 مايو الماضي بحملة إعلامية توعوية واسعة للإصدار السادس الجديد لأوراق النقد الكويتي بهدف توعية الجمهور بالجوانب المختلفة لمواصفات هذا الإصدار وبصفة خاصة ما يتعلق بالتصميم الجديد للأوراق النقدية بمختلف فئاتها وكيفية التعرف على العلامات الأمنية في كل منها.

وأشار الى أن هذه الحملة الإعلامية التوعوية شملت مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات الورقية الإيضاحية لتوعية الجمهور بتصميم الأوراق النقدية الجديدة وعلاماتها الأمنية وكيفية التعرف عليها.

وبين أنه تم تصميم وإخراج وإنتاج فيديو إعلاني للتعريف بالإصدار ومواصفاته وعلاماته الأمنية وعرض في عدد من وسائل الإعلام المرئي وإضافته الى الموقع الرسمي لبنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت حيث تمكن مطالعته في أي وقت مع نشر ذلك الفيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تعميما للفائدة.

وأكد الدكتور الهاشل أن بنك الكويت المركزي سوف يظل على تواصل مستمر مع الجمهور لشرح وتوضيح المواصفات الفنية والأمنية لفئات أوراق النقد للإصدار السادس الجديد وأية أمور أخرى تتعلق بذلك الشأن.

