خبراء: صفقة بلتون تبدد مخاوف المستثمرين من سوق مصر

وصف خبراء ومحللون ماليون صفقة بلتون ساويرس للاستحواذ على 20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس، بأنها رسالة قوية لعودة الجذب للبورصة المصرية التي بدأت تتعافي منذ فترة قريبة، وأن الصفقة تبدد مخاوف المستثمرين من العودة إلى البورصة المصرية.

وقال المحلل المالي صلاح حيدر إن الصفقة تعد من الصفقات المربحة نظرا لريادة شركة المجموعة المالية هيرمس في السوق المصري، كما أنها سوف تؤدي إلى عدم سيطرة مستثمر محدد علي مجلس الإدارة مما يجلها فرصة استثمارية جيدة لذلك التحالف في حال استمرار الصفقة.

وأوضح أن دخول بلتون في هذا التحالف يعد رجوعا للاعب كبير من مؤسسي المجموعة ألا وهو علاء سبع مرة أخرى إلى بيته القديم، وقد يكون له دور كبير في إتمام تلك الصفقة.

وتابع أن الإعلان عن الصفقة وتحديد 16 جنيهاً للسهم وهو يبتعد عن القيمة العادلة للسهم الذي تم الإعلان عنه وهو 22.93 جنيه، لذلك لا أوصى المساهمين باتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بناء على ذلك الخبر نظراً لطول الوقت اللازم لإتمام تلك الصفقة.

وأعلن تحالف شركة نيو ايجيبت إنفستمنت فاند بي. في. وشركة بلتون المالية القابضة وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المقدمون للعرض الاختياري للاستحواذ على 20% من أسهم رأسمال شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. بسعر قدره 16 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد أنه ليس لديهم النية للتقدم بطلب لتعديل سعر الاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأكد بيان التحالف أن القيمة المعروضة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض هي قيمة عادلة.

وحول تداعيات الصفقة على البورصة المصرية قال المحلل الاقتصادي محمد صالح إن هذه الصفقة تعد انعكاساً جديداً لتفاؤل المستثمرين في أداء السوق المصري وخاصة قطاع الاستثمارات المالية غير المصرية وهما ما يدعم بصورة جديدة أداء السوق في الفترة القادمة.

وفي حالة تنفيذ عرض الشراء فإن ذلك سيؤدي إلى تدفق استثمارات نقدية إلى مصر بما يزيد على 230 مليون دولار أميركي، ما يساهم في دعم احتياطي العملات الأجنبية، كما يعد العرض أحد أهم العوامل التي دفعت السوق للصعود في الفترة الماضية.