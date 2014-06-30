خسائر بـ4.3% تلاحق سوق دبي والسعودية تميل للتراجع

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات اليوم بعد أن عمق من خسائره الحادة التي مني بها في تعاملات اليوم، وسط ضغوطات بيعية على الأسهم القيادية، ما دفع المؤشر إلى مستوى 3942 نقطة، بعد أن فقد 4.3%.

وتؤثر الأحداث الجيوسياسية على أسواق المنطقة مع ارتفاع وتيرة الصراع في العراق، بالإضافة إلى تأثير الانخفاضات الحادة والمتوالية لسهم أرابتك على مؤشر سوق دبي.

وضغط سهم أرابتك على مؤشر دبي حيث خسر السهم 10% إلى مستوى 2.61 درهم، فيما تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 3.67% إلى مستوى 8.41 درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار محمد الضحيان إن الشراء بالهامش أحد الأسباب الرئيسية في عمليات الهبوط المتسارعة لسوق دبي.

وأضاف الضحيان: "الشراء بالهامش أوجد قوة دافعة للبيع، ونعلم أنه في حال كان البيع كثيفاً يكون الشراء أقل وهو ما يفسر ضعف قيمة التداول".

وأشار إلى أن مكرر الربحية في سوق دبي 13 مرة مقارنة بـ14 مرة في الأسواق الناشئة على الرغم من الهبوط الذي شهدته السوق.

وأوضح الضحيان أن الكثير من المستثمرين لا يزال رابحاً خاصة وأن مؤشر السوق ارتفع من 1500 نقطة إلى أكثر من 4000، والبعض يقول يكفيني ما حصلت عليه من مكاسب ويفضل القيام بعمليات جني أرباح.

أما سهم الاتحاد العقارية فقد تراجع بنسبة 9.55% إلى مستوى 1.61 درهم، وبنك دبي الإسلامي 2.4% إلى مستوى 6.45 درهم.

وبنهاية بلغت قيمة التداولات 986 مليون درهم، فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 25 شركة، مقابل 3 رابحين فقط.

مؤشر سوق أبوظبي تراجع أيضاً ولكن بنسبة أقل، إلى مستوى 4551 نقطة بعد أن فقد ما نسبته 2.08%، مع انخفاض قطاع العقارات 9.4%، والاستثمار والخدمات المالية 9.8%، بالإضافة لقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.4%.

الصورة في السوق السعودية كانت مشابهة لما عليه الحال في أسواق الإمارات، وإن كان بدرجة أقل، حيث خسر المؤشر بنهاية التعاملات 0.01%، إلى مستوى 9513 نقطة.

وتراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع المصارف والخدمات المالية 0.27%، التجزئة 0.09%، شركات الاستثمار المتعدد 0.10%.

وواصل سهم اسمنت أم القرى مكاسبه اليوم بـ10%، ومجموعة الحكير 9.9%، والطيار 4.48%، وفيبكو 3.7%، فيما ارتفع سهم أسواق ع العثيم 3.09%.

وتصدرت الأسهم الأكثر انخفاضاً اتحاد الخليج 4.7%، سند 4%، بروج للتأمين 3.9%، الاتحاد التجاري 3.3%، بالإضافة لسهم وفا للتأمين 3.3%.