صناديق الشرق الأوسط أكثر حذرا من الاستثمار في الأسهم

أظهر الاستطلاع الشهري لوكالة رويترز أن صناديق منطقة الشرق الأوسط أصبحت تتوخى الحذر بشأن الاستثمار في الأسهم وذلك بعد الخسائر الحادة التي شهدتها بعض الأسواق مؤخرا.

ويتوقع 13%، من مديري الصناديق الذي شملهم الاستطلاع زيادة استثماراتهم في أسهم المنطقة خلال الربع المقبل، وهي أدنى نسبة منذ إطلاق الاستطلاع في سبتمبر الماضي فيما يتوقع 20%، تخفيض استثماراتهم.

وقد فاق عدد المديرين الذين ينوون زيادة استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت عن هؤلاء الذين سيرفعون استثماراتهم في الأسهم وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع.