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صناديق الشرق الأوسط أكثر حذرا من الاستثمار في الأسهم

المصدر: العربية.نت
الهبوط المتوالي للأسواق قلص شهية المستثمرين
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أظهر الاستطلاع الشهري لوكالة رويترز أن صناديق منطقة الشرق الأوسط أصبحت تتوخى الحذر بشأن الاستثمار في الأسهم وذلك بعد الخسائر الحادة التي شهدتها بعض الأسواق مؤخرا.

ويتوقع 13%، من مديري الصناديق الذي شملهم الاستطلاع زيادة استثماراتهم في أسهم المنطقة خلال الربع المقبل، وهي أدنى نسبة منذ إطلاق الاستطلاع في سبتمبر الماضي فيما يتوقع 20%، تخفيض استثماراتهم.

وقد فاق عدد المديرين الذين ينوون زيادة استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت عن هؤلاء الذين سيرفعون استثماراتهم في الأسهم وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع.

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