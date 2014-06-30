مؤشر نيكي يتعافى ويسجل مكاسب شهرية وفصلية

تعافت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة مدعومة بإقبال مديري الصناديق على تحسين صورة صناديقهم عن طريق شراء الأسهم المرتفعة وبيع الأسهم الخاسرة فضلا عن مكاسب وول ستريت.

ودفع ذلك أسهم اليابان إلى تحقيق مكاسب طفيفة على الصعيد الشهري والفصلي.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 15162.10 نقطة بعد تراجعه 1.4 بالمئة يوم الجمعة مسجلا أكبر خسارة يومية في ستة أسابيع.

وارتفع المؤشر 2.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي و3.6 بالمئة في شهر يونيو. لكن مؤشر نيكي ما زال منخفضا 6.9 بالمئة منذ بداية العام.

وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1262.56 نقطة بينما زاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.7 بالمئة إلى 11466.23 نقطة.

