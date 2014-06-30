بنك "ميرل لنش" يوصي بشراء الأسهم السعودية

أوصى بنك أوف أميركا ميرل لنش في تقرير له اليوم بزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية في محافظ المستثمرين نظراً لتحسن اقتصاد المملكة، بينما أوصى بخفض الوزن النسبي للأسهم الإماراتية لأن الأسعار مازالت غير جذابة إضافة إلى ضعف التدفقات. وأعطى البنك تصنيف "محايد" للأسهم القطرية.

وأظهر مسح لرويترز شمل 15 مدير استثمارات كبيراً وأجري في العشرة أيام الماضية أن 13 % فقط يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الثلاثة أشهر القادمة، وهو أقل معدل منذ المسح الذي أجري في سبتمبر العام الماضي. وتوقع 20% تقليص المخصصات.

ورغم ذلك أبدى كثير من مديري الصناديق تفاؤلهم بشأن الأسواق في المدى البعيد مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في دعم اقتصادات المنطقة، إضافة إلى أن الهبوط في أسعار الأسهم جعل التقييمات متوافقة مع العوامل الأساسية.

ويقول مديرو صناديق إن خسائر بورصات الإمارات لا ترجع إلى أي أنباء اقتصادية سلبية في الإمارات العربية المتحدة، حيث مازالت الثقة قوية. لكن السوق مازالت معرضة لموجة بيع لجني الأرباح بعد أن حققت مكاسب هائلة منذ نهاية2012.

وارتفعت بورصات الإمارات وقطر بشكل كبير في الأشهر التي سبقت رفع تصنيفها وضمها لمؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في نهاية مايو، وهو ما وضعها على خريطة الاستثمارات العالمية.

واستقطب رفع التصنيف تدفقات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات لكنه أطلق أيضاً مضاربات شديدة من المستثمرين الأفراد المحليين الذين اقترضوا محاولة لاستباق حركة المؤشر لكن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى فقاعة في سوق الأسهم.