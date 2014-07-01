ارتداد مفاجئ لمؤشر دبي بـ3% وسوق السعودية تكسب 0.75%

شهد سوق دبي المالي اليوم ارتداداً مفاجئاً بأكثر من 3%، قبيل الإغلاق ليعود المؤشر فوق 4067 نقطة مجدداً وسط دعم قوي من الأسهم القيادية.

سهم أرابتك كان محركاً أساسياً لهذه المكاسب، حيث أغلق السهم عند مستوى 2.88 درهم، بعد أن ارتفع بنسبة 10.34%، فيما ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 5.83%، إلى مستوى 8.9 درهم.

وجاءت مكاسب اليوم في سوق دبي المالي وسط تداولات كبيرة تخطت الـ2 مليار درهم، بأحجام 1.06 مليار سهم.

ورغم ارتفاع سهمي أرابتك وإعمار فإن عدداً من الأسهم القيادية واصل تراجعه ومن بينها سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.7%، إلى مستوى 1.55 درهم، وسهم سوق دبي المالي بنسبة 4.2% إلى مستوى 2.5 درهم.

هذه المكاسب جاءت هادئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.62%، إلى مستوى 4579 نقطة، بدعم من مكاسب قطاع العقارات 5.6%، والاستثمار والخدمات المالية 6.33%.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهاية تداولات اليوم بنسبة 0.75%، إلى مستوى 9584 نقطة، بدعم من كافة القطاعات باستثناء قطاع الإعلام والنشر.

قطاع البتروكيماويات ارتفع بنسبة 0.35%، والمصارف والخدمات المالية 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2.16%.

وواصل سهم إسمنت أم القرى تصدره الأسهم الأكثر ارتفاعاً 9.97%، والتعاونية 4.95%، وساسكو 4.59%، والخضري 4.5%.

ومن حيث الأسهم الأكثر تراجعاً جاء سهم سند بـ5.2%، ووفا للتأمين 2.81%، بالإضافة لسهم التأمين العريية الذي تراجع بنسبة 2.5%.

وقد تفاعل سهم معادن اليوم مع خبر توقيع وحدة وعد الشمال التابعة لها اتفاقيات تمويلية بـ19 مليار ريال، حيث ارتفع السهم بنسبة 1.57%، إلى مستوى 34.9 ريال.

وفي سياق متصل بدأت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم, في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها التي بلغت خسائرها المتراكمة 50%، فأكثر من رأسمالها .

وسبق أن أعلنت تداول عزمها على تقسيم الشركات المدرجة أسهمها, والتي بلغت خسائرها المتراكمة (50 %) فأكثر من رأسمالها إلى نطاقات ثلاث, الأول منها للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر وأقل من 75%, والثاني للشركات البالغة خسائرها المتراكمة 75 % فأكثر وأقل من 100 % , فيما سيكون النطاق الثالث للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 % فأكثر من رأسمالها.