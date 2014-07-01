الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار ومشتريات الصناديق

ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف شهر ابريل يوم أمس الاثنين بعد أن حقق المعدن زيادة لربع السنة الثاني على التوالي في ظل احتدام التوترات الجيوسياسية الأمر الذي عزز جاذبيته كملاذ آمن.



وتراجع مؤشر الدولار إلى أقل مستوى في ستة أسابيع بفعل توخي المستثمرين الحذر قبيل تقرير الوظائف الأمريكية الذي يصدر يوم الخميس. وأشار المتعاملون إلى عمليات شراء في نهاية الربع من قبل صناديق تسعى لتحسين مظهر محافظها.



وارتفع الذهب على مدار الربع الثاني نحو 3.5 بالمئة بعد أن زاد حوالي سبعة بالمئة في الربع الأول وهي المرة الأولى التي يصعد فيها لربعين متتاليين منذ 2011 وذلك بسبب التوترات في أوكرانيا والعراق.



لكن المحللين يقولون إن تحسن الأوضاع الاقتصادية ورفع أسعار الفائدة المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيضغطان على أسعار الذهب في النصف الثاني من العام.



وقال كريستوفر لوني محلل المعادن النفيسة في باركليز كابيتال "مستويات الأسعار فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة) قد تعطي فرصة للبيع لأن مكاسب الذهب في الآونة الأخيرة من المستبعد أن تستمر في المدى الطويل."



وبحلول الساعة 1831 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 1325.96 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عندما بلغ 1328.14 دولار وهو أفضل سعر منذ 14 ابريل.



وارتفع الذهب ستة بالمئة في يونيو حزيران وهي أقوى مكاسبه في أربعة أشهر.



وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأمريكية تسليم شهر أغسطس على ارتفاع دولارين عند 1322 دولارا للأوقية.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.03 دولار للأوقية وزادت حوالي سبعة بالمئة في الربع الثاني وهي أقوى زيادة في ثلاثة فصول.



وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1481.50 دولار وتقدم البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 839.95 دولار للأوقية.



وعلى مدار الربع يتجه البلاتين لصعود نسبته خمسة بالمئة وهو الأكبر منذ الربع الثالث من 2012 ويتجه البلاديوم للصعود بنسبة تسعة بالمئة.