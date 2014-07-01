سوق السعودية تبدأ تنفيذ تصنيفات الشركات الخاسرة

بدأت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها.

وسبق أن أعلنت "تداول" عزمها على تقسيم الشركات المدرجة أسهمها والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها إلى نطاقات ثلاثة، الأول منها للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر وأقل من 75 %، والثاني للشركات البالغة خسائرها المتراكمة 75% فأكثر وأقل من 100%، فيما سيكون النطاق الثالث للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأسمالها.

وستقوم "تداول" بوضع علامة باللون الأصفر بجانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، وذلك للشركات الواقعة في النطاق الأول، لافتة إلى أن هذه العلامة سيتم حذفها في حال تمكنت الشركة من خفض خسائرها إلى أقل من 50%، وأعلنت عن ذلك على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية.

أما الشركات المدرجة الواقعة في النطاق الثاني والتي أعلنت عن خسائرها المتراكمة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية، فسيتم تعليق تداول أسهمها لجلسة تداول واحدة، إضافة إلى ذلك ستقوم السوق المالية السعودية بوضع علامة باللون البرتقالي بجانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية، وعند رفع تعليق تداول أسهمها تكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر البيع والشراء بشكل يومي.

وفيما يخص الشركات الواقعة في النطاق الثالث والتي أعلنت عن خسائرها المتراكمة في موقع السوق المالية السعودية، أشارت "تداول" إلى أنه سيتم وضع علامة باللون الأحمر بجانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية، علاوة على تعليق تداول أسهمها، مبينة أنه يجوز التعامل في أسهم الشركة خلال فترة التعليق من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، وذلك وفقا للآلية المعمول بها لدى السوق المالية السعودية.