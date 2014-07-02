سوق دبي يحلق مجددا بمكاسب 8% وأرابتك يقفز لـ3.3 درهم

حلق مؤشر سوق دبي في سماء المكاسب مجدداً نهاية تعاملات اليوم ليضيف نحو 8.12% من الارتفاع ويقفز المؤشر إلى مستوى 4389 نقطة، بتداولات قوية بلغت قيمتها حتى منتصف الجلسة نحو 3 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية إن المؤتمر الصحفي من جانب شركة أرابتك كان خطوة إيجابية، ولكنها تأخرت كثيراً لأن الضررر لحق بالسوق وأرابتك ومصداقية الأسواق التي تأثرت بشكل كبير.

وأضاف ياسين "لا نحمل شركة أرابتك مسؤولية هبوط السوق، ولكن السهم كان الأكثر تداولا في سوق دبي، ولكن كان بالإمكان خفض تأثر السوق بهذه التراجعات".

وقال ياسين إن عمليات البيع والأوقاويل والشائعات التي كانت تدور في السوق هي السبب الرئيسي وراء تراجع سهم أرابتك.

الأسهم العقارية كانت داعماً قوياً لتحرك مؤشر سوق دبي اليوم، حيث ارتفع سهم أرابتك بنسبة 14.93%، إلى مستوى 3.31 درهم، فيما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 14.8%، إلى مستوى 1.78 درهم، وأضاف إعمار مكاسب بنسبة 5.06%، إلى مستوى 9.35 درهم.

ارتفاعات سهم أرابتك اليوم جاءت على وقع إعلان الشركة عن عقد مؤتمر صحافي للرد على الاستفسارات والشائعات التي تدور مؤخراً.

وتدور معظم هذه الشائعات حول مدى قدرة الشركة على تنفيذ مشاريعها الضخمة وسياستها التوسعية، وحول تبعات استقالة الرئيس التنفيذي السابق ومصير حصته في الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن سهم "أرابتك" انخفض بحدة خلال شهر الماضي إذ تجاوزت خسائره 62%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4.96%، إلى مستوى 4806 نقطة، مع نجاح قطاع الاستثمار والخدمات المالية في إضافة مكاسب بنسبة 14.4%، وقطاع العقار بنسبة 11.4%، والطاقة 9.3%.