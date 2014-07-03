الأسهم الأوروبية مستقرة في المعاملات المبكرة

استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس لتوقف موجة صعود دامت لجلستين بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية قبل أن يدفعوا الأسهم للصعود.

وفي الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.03 بالمئة إلى 1384.67 نقطة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة الوظائف 212 ألفا في يونيو/حزيران لتواصل صعودها بأكثر من 200 ألف للشهر الخامس على التوالي وهو ما سيعزز وجهة النظر بانتعاش النمو الاقتصادي.

كان تقرير ايه.دي.بي يوم الأربعاء أظهر تعيين الشركات الأمريكية 281 ألف عامل في يونيو/حزيران وهي أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وأعلى كثيرا من توقعات السوق. ويعطي التقرير مؤشرا أوليا لاتجاه تقرير الوظائف.

ويركز المستثمرون أيضا على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وسيهتمون بتفاصيل إجراءات التحفيز الجديدة التي أعلنها البنك في يونيو/حزيران.

وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على ارتفاع 0.02 بالمئة في حين تراجع كاك 40 الفرنسي 0.04 بالمئة وداكس الألماني 0.01 بالمئة.