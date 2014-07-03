بورصة مصر تتحول للمنطقة الخضراء في ذكرى عزل مرسي

تجاوزت مؤشرات البورصة المصرية دعوات جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف دعم الشرعية للتظاهر في ذكرى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بدعم السيولة القوية التي ظهرت في السوق، والتي عززت من الأداء الإيجابي للمؤشرات، خاصة الأسهم القيادية.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن ارتفاعات اليوم جاءت مدفوعة بعمليات شراء واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين والأجانب، وسط نشاط كبير للسوق للأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل في المؤشر الرئيسي للبورصة.

وقال المحلل المالي، أحمد عبدالحارث، إن البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات جلسة اليوم تداولات نشيطة وسط عمليات تكوين مراكز مالية قوية، متجاوزة دعوات إحياء ذكرى عزل محمد مرسي، إلى جانب امتصاص السوق لضرائب الأرباح الرأسمالية على صافي الأرباح المحققة من خلال التداول في البورصة.

وأوضح أن أكبر دعم يأتي للسوق المصري في الوقت الحالي من مشتريات المؤسسات المصرية والمحلية، وهو ما يؤكد أن المؤسسات بدأت تتخلى عن البيع والاتجاه للشراء، وهو ما عزز من تماسك المؤشرات التي كسر الرئيسي فيها مستوى 8200 نقطة، ويحاول اختبار مستوى 8300 نقطة مع قرب نهاية جلسة تعاملات اليوم.

وخلال التعاملات الأخيرة من جلسة تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 4.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.94%، بعدما ارتفع من نحو 477.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 482 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% إلى مستوى 8263 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 8142 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مضيفاً نحو 121 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.72،% مضيفاً نحو 4 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 600 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 596 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، بنسبة 0.92%، مضيفاً نحو 9 نقاط ليصل إلى مستوى 1050 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 1041 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.