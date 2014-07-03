تطمينات أرابتك ترفع السهم 6% ومؤشر دبي قرب 4400 نقطة

تفاعل سهم أرابتك في تعاملات اليوم مع ما أعلنته الشركة أمس من تطمينات للمستثمرين حول مستقبل الشركة، ليحقق السهم مكاسب اقتربت من 10%، قبل أن تعود وتهبط لـ6.3%، حيث وصل السهم إلى مستوى 3.52 درهم.

وبلغت قيمة التداولات في سوق دبي عند الإغلاق 2.9 مليار درهم، استحوذ سهم أرابتك على نحو 1.06 مليار درهم منها.

ودفعت هذه المكاسب مؤشر سوق دبي المالي لتحقيق ارتفاعات جيدة بأكثر من 2%، قبل أن يعود ويهبط مستوى 4400 نقطة.

وحقق سهم الاتحاد العقارية مكاسب بنسبة 1.69%، إلى مستوى 1.81 درهم، فيما تراجع سهم إعمار 1.5%، إلى مستوى 9.21 درهم، دبي للاستثمار 1.48%، إلى 3.33 درهم.

وكان رئيس مجلس إدارة شركتي "آبار" و"أرابتك" خادم القبيسي قد أكد أن آبار ملتزمة تجاه أرابتك وأنها لا تسعى لسحب إدراج الشركة من سوق دبي المالي.

وشدد القبيسي في لقاء مع قناة "العربية" على أن جميع مشاريع شركة أرابتك مستمرة بما فيها مشروعها العملاق في مصر، إلى جانب تأكيده تفكير آبار في رفع حصتها برأسمال "أرابتك"، لكنه لم يحدد موعداً أو نسبة محددة لذلك القرار، وقال سنعلن عنه في وقته وفق الأنظمة المعمول بها.

ولم يفصح عما إذا كانت آبار تفكر بشراء حصة الرئيس السابق لأرابتك حسن إسميك، موضحاً أن حصة إسميك، وغيره ربما تكون مقيدة بأسماء عدد من الأشخاص لكن تجميع قيمة ما يمتلكه إسميك والإعلان عنه بشكل كامل أخيراً من قبل الجهات الرقابية، تسبب بإرباك التداول على السهم.

وفي سياق متصل أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة السوق المالي.

وأوضحت الهيئة أنها تابعت بكل الاهتمام كافة الشائعات والتقارير التي تم تداولها مؤخراً، بشأن شركة "أرابتك" وقامت بمطالبة الشركة بالرد على هذه الشائعات، وتقديم إيضاحات للافصاحات التي صدرت عنها وعن رئيسها التنفيذي، وتم التنسيق مع الشركة لعقد مؤتمر صحفي لطمأنة المستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أنها ترصد كافة المخالفات من خلال التفتيش المباشر الدوري والمفاجئ أو عبر الأنظمة الإلكترونية، مبينة أنم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص شركات الوساطة التي تجاوزت نسب الإقراض المسموح بها بالتداول بالهامش.