سوق السعودية تنهي تعاملات اليوم بمكاسب أسبوعية 1.2%

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على استقرار مع ميل طفيف للارتفاع بنسبة 0.10%، إلى مستوى 9687 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات في السوق، بأحجام تداول فاقت متوسطاتها اليومية بـ7.2 مليار ريال، بأحجام 229 مليون سهم.

ونجح مؤشر سوق السعودية في تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.2%، خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وقال رئيس المركزي الخليجي للاستشارات محمد العمران، إن الربع الثاني سيحدد مسار السوق السعودية.

وأضاف العمران في مقابلة مع قناة "العربية"، أن القطاعات القيادية جيدة ومتماسكة في السوق السعودية، خاصة بعد تخطي مرحلة صعبة.

وقال العمران "المؤشر اقترب من مستوى 10 آلاف نقطة، وفي التصحيح وصل إلى 9400 نقطة، والآن وصل المؤشر إلى مستوى 9700 نقطة، وقد اجتزنا المرحلة الصعبة".

وتوقع العمران أن تكون مكاسب السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري أكثر عقلانية وهادئة.

وقاد الأسهم المرتفعة اليوم مجموعة الحكير بنسبة 9.9%، إلى 88.25 درهم، وبوبا العربية 9.91%، إلى مستوى 91.5 ريالاً، فيما ارتفع سهم الأهلية 9.8%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً الفخارية 4.8%، واسمنت أم القرى 2.67%، فيما جاء في المرتبة الثالثة سهم التعاونية 2.6%.