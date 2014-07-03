مصر بدأت تحصيل ضريبة البورصة أمس الأربعاء

قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة إن الشركة ستبدأ تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية ابتداء من أمس الأربعاء وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو الماضي.

وقال طارق عبد الباري في اتصال هاتفي مع رويترز إن تحصيل الضريبة بدأ من معاملات يوم الأربعاء التي سيتم تسويتها ماليا صباح يوم الأحد القادم.

وأقرت مصر هذا الأسبوع ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.

وقال عبد الباري "سنقوم بخصم 6%، من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة لكن بالنسبة للمستثمر المصري سنسجل الأرباح المحققة ونرسلها لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل".

وأضاف "بالنسبة للتوزيعات النقدية سنخصم 1%، من أي توزيعات توزع بداية من الأحد بواقع 1%، فقط للأفراد على أن يقوم بدفع باقي الضريبة للمصلحة نهاية العام وبالنسبة للمستثمر الأجنبي والشركات سنقوم بخصم الضريبة كاملة 10%".