ستانفورد مارين بأبوظبي تؤجل طرح أسهمها في لندن

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين مطلعين قولهما إن ستانفورد مارين جروب أجلت عملية إدراج لأسهمها في بورصة لندن مع بحث مجموعة أبراج التي تملك فيها حصة أغلبية عن مشترين محتملين للشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وامتنعت مجموعة أبراج كبرى شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط عن التعليق على التقرير.

وقال المصدران إن ستانفورد مارين قد تبيع أسهمها في النصف الأول من عام 2015 بدلا من العام الحالي ولن تجري الطرح العام الأولي إذا وجدت مشتريا قبل ذلك.

وذكر التقرير أن أبراج قد تسعى إلى قيمة سوقية تبلغ نحو 300 مليون دولار للشركة وتقييم يعادل نحو خمسة أمثال الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

وتدير ستانفورد مارين جروب سفن إمداد للحقول البحرية لخدمة شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط وخليج المكسيك.

وتملك أبراج 51 بالمئة في الشركة بينما تملك الحصة المتبقية شركة الواحة كابيتال وهي شركة استثمار مقرها أبوظبي.