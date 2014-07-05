أداء سلبي لبورصات الخليج عدا سوق عمان للشهر الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسواق المال الخليجية أنهت تداولات شهر يونيو الماضي بأداء سلبي وكان أكبر الخاسرين مؤشرات كل من قطر - 16 في المئة والإمارات (أبوظبي - 13 ودبي - 23 في المئة) مع قيام المستثمرين في أسواق كلا البلدين بالبيع للحصول على الأرباح الموزعة.

وأضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن أكبر التراجعات كانت في سوق دبي منذ شهر نوفمبر 2008 بينما كان مؤشر سلطنة عمان الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي حقق أداء إيجابيا في شهر يونيو الماضي بعائد بلغ 2ر2 في المئة.

ولفت الى تراجع حجم التداول والقيمة المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 14 و36 في المئة على التوالي مشيرا الى تراجع مؤشر (ستاندرد.آند.بورز) للأسواق الخليجية بنسبة 4ر7 في المئة في يونيو الماضي مغلقا عند 128 نقطة.

وذكر في المقابل أن الأسواق العالمية حققت نتائج مختلطة في ذلك الشهر حيث نما مؤشر (ستاندرد.آند. بورز 500) ومؤشر (مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال) العالمي بنسبة 9ر1 و 6ر1 في المئة على التوالي.

وقال تقرير (المركز) إن مؤشري (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال) للأسواق الناشئة والأسواق الحدودية سجلا تراجعا في شهر يونيو الماضي بنسبة 7ر0 و1ر0 في المئة على التوالي.

وأشار الى تراجع مؤشر قطر بنسبة 16 في المئة ليغلق عند 4ر11 نقطة بعد أن وصل الى مستوى غير مسبوق عند 6ر13 نقطة نهاية مايو الماضي في اليوم الأول بعد تضمينه في مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال).