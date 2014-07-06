"أرابتك" يواصل قفزاته بـ15% ومؤشر دبي قرب 4600 نقطة

واصل سهم شركة أرابتك الإماراتية قفزاته ومكاسبه القوية نهاية تعاملات اليوم في سوق دبي بـ14.77%، متخطياً مستوى الـ4 دراهم، وهو ما دفع مؤشر السوق للاقتراب من مستوى 4600 نقطة.

مكاسب اليوم في سوق دبي جاءت مصحوبة بتداولات أعلى من متوسطاتها اليومية والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال، بحجم 977 مليون سهم.

سهم إعمار القيادي في دبي ارتفع أيضاً عند نهاية الجلسة بنسبة 1.95%، إلى مستوى 9.39 درهم، الاتحاد العقارية بنسبة 10.5%، إلى مستوى 2 درهم، فيما صعد سهم دبي للاستثمار بنسبة 4.20%، إلى مستوى 3.47 درهم.

واستحوذ سهم شركة أرابتك على نسبة كبيرة من التداولات بـ994 مليون درهم، أو ما نسبته 48% من إجمالي قيمة التداول.

كما ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 12.6%، إلى مستوى 3.4 درهم، وسهم ديار للتطوير بنسبة 6.3%.

وكان رئيس مجلس إدارة شركتي "آبار" و"أرابتك" خادم القبيسي قد أكد أن آبار ملتزمة تجاه أرابتك، وأنها لا تسعى لسحب إدراج الشركة من سوق دبي المالي.

وشدد القبيسي في لقاء مع قناة "العربية" على أن جميع مشاريع شركة أرابتك مستمرة بما فيها مشروعها العملاق في مصر، إلى جانب تأكيده تفكير آبار في رفع حصتها برأسمال "أرابتك"، لكنه لم يحدد موعداً أو نسبة محددة لذلك القرار، وقال سنعلن عنه في وقته وفق الأنظمة المعمول بها.

ولم يفصح عما إذا كانت آبار تفكر بشراء حصة الرئيس السابق لأرابتك حسن إسميك، موضحاً أن حصة إسميك، وغيره ربما تكون مقيدة بأسماء عدد من الأشخاص لكن تجميع قيمة ما يمتلكه إسميك والإعلان عنه بشكل كامل مؤخراً من قبل الجهات الرقابية، تسبب بإرباك التداول على السهم.