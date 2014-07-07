انطلاق الاكتتاب بـ22 مليون سهم من الأهلية للتأمين

تنطلق غدا الثلاثاء المرحلة الأولى من الاكتتاب في 22 مليون سهم من أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ولمدة عشرة 10 أيام، تنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق للسابع عشر من الشهر الحالي.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن الاكتتاب متاح خلال هذه المرحلة للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم بالاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة في حدود حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت مطلع الشهر الحالي.

وكانت الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني أقرت زيادة رأس المال من 100 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وزيادة عدد الأسهم من 10 ملايين سهم إلى 32 مليون سهم عادي جديد بسعر طرح قدره 10 ريالات سعودية للسهم، وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وبنسبة زيادة قدرها 220%.

وقال خالد بن ناصر المعمر، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية، المستشار المالي مدير الاكتتاب متعهد التغطية، إن الشركة وبالتعاون مع كافة الجهات المالية المستلمة سخرت كافة الإمكانات اللازمة لتمكين الراغبين بالاكتتاب في أسهم الشركة من خلال فروعها المنتشرة في المملكة أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة.

والجهات المستلمة للاكتتاب هي: البنك السعودي الهولندي، مجموعة سامبا المالية، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري.