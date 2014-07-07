غرامات بمئات الآلاف على 10 شركات بسوق السعودية

فرضت هيئة السوق المالية غرامات مالية على 10 شركات مدرجة في السوق، لمخالفتها إحدى فقرات المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وفقرة من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها، والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم على موقع "تداول" أنه تم فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألفا على شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، وغرامة مالية بـ10 آلاف على شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 20 ألف ريال على شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وغرامة مالية قدرها 201 ألف ريال على شركة الصقر للتأمين التعاوني.

كما تضمنت الغرامات غرامة بمقدار 50 ألفا على شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وكذلك فرض غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف ريال على شركة الجوف للتنمية الزراعية، وكذلك غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على الشركة السعودية للتسويق، وأيضاً غرامة مالية تبلغ 30 ألف ريال على شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وغرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال على شركة إسمنت المنطقة الشمالية، وغرامة مالية بمقدار 20 ألف ريال على الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني.