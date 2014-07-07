مؤشر نيكي ينزل من أعلى مستوى في 5 أشهر ونصف

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين مع بدء موجة بيع لجني الأرباح بعد صعودها إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر ونصف في الجلسة السابقة.

غير أن متعاملين قالوا إن السوق لقيت دعما من توقعات بإقبال صناديق معاشات التقاعد المحلية على مزيد من الشراء الأمر الذي كان عاملا أساسيا في دفع موجة الصعود التي شهدتها السوق خلال الشهرين الماضيين.

ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة ليغلق عند 15378.44 نقطة لكنه يظل قريبا من أعلى إغلاق له في خمسة أشهر ونصف البالغ 15437.13 نقطة.

لكن التداول كان ضعيفا إذ تراجعت أحجامه إلى أدنى مستوياتها في شهر بسبب عطلة نهاية الأسبوع الأميركية الطويلة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1279.87 نقطة بينما تراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 الجديد 0.5 بالمئة إلى 11621.21 نقطة.