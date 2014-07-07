سهم "أرابتك" يحقق مكاسب قياسية بـ62% خلال 5 جلسات

على الرغم من الهزة القوية التي أحدثتها التراجعات الحادة لسهم أرابتك في سوق دبي المالي مؤخراً، فإن السهم نجح في تحقيق مكاسب قياسية خلال الـ5 جلسات الماضية بلغت نسبتها 62%.

وكان سهم أرابتك قد مني بخسائر حادة خلال الأيام القليلة الماضية، متأثراً بأنباء استقالة الرئيس التنفيذي للشركة حسن إسميك، بالإضافة لقيام الشركة بهيكلة عملياتها.

وبلغ أدنى سعر لسهم شركة أرابتك خلال الـ5 جلسات الماضية 2.61 درهم، فيما تخطى السهم في أعلى مستوياتها 4.2 درهم.

وأنهى سهم أرابتك تعاملات اليوم بمكاسب قوية بلغت 3.96%، حيث أنهى التعاملات عند مستوى 4.20 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 1.58 مليار درهم.

وتراجع مؤشر سوق دبي اليوم بنسبة 0.85%، إلى مستوى 4554 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار درهم.

وبلغت قيمة مشاريع شركة أرابتك 26.2 مليار درهم، حيث تؤكد الشركة أنها قادرة على تمويل المراحل المقبلة من المشاريع.

وكان رئيس مجلس إدارة شركتي "آبار" و"أرابتك" خادم القبيسي قد أكد أن آبار ملتزمة تجاه أرابتك، وأنها لا تسعى لسحب إدراج الشركة من سوق دبي المالي.

وشدد القبيسي في لقاء مع قناة "العربية" على أن جميع مشاريع شركة أرابتك مستمرة بما فيها مشروعها العملاق في مصر، إلى جانب تأكيده تفكير آبار في رفع حصتها برأسمال "أرابتك"، لكنه لم يحدد موعداً أو نسبة محددة لذلك القرار، وقال سنعلن عنه في وقته وفق الأنظمة المعمول بها.

ولم يفصح عما إذا كانت آبار تفكر بشراء حصة الرئيس السابق لأرابتك حسن إسميك، موضحاً أن حصة إسميك، وغيره ربما تكون مقيدة بأسماء عدد من الأشخاص لكن تجميع قيمة ما يمتلكه إسميك والإعلان عنه بشكل كامل مؤخراً من قبل الجهات الرقابية، تسبب بإرباك التداول على السهم.