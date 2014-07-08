تقرير إيجابي لـ"فيتش" يعيد الشهية لمستثمري سوق مصر

تجاوزت البورصة المصرية خسائرها الصباحية، وأنهت تعاملات اليوم على مكاسب قياسية مقارنة بأدائها خلال الجلسات الماضية، والذي اتسم بالتراجع وتحول المؤسسات العربية والمحلية إلى البيع، ما دعم الأداء السلبي للمستثمرين الذين اتجهت غالبية تعاملاتهم نحو البيع.

وربط خبراء ومحللون ماليون بين ارتفاعات اليوم وبين البيان الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، التي ثمنت قرار الحكومة المصرية بشأن التوجه نحو إلغاء الدعم ورفع أسعار الوقود والمحروقات، وقالت إن هذه القرارات هي خطوة مهمة نحو تخفيض الدعم الذي يشكل أحد أهم الأسباب في العجز المالي الكبير للبلاد.

وذكرت الوكالة أن العجز الكبير بالموازنة يعتبر نقطة ضعف رئيسية في التصنيف الائتماني لمصر. وأشارت إلى أن معالجة الدعم هي وسيلة أساسية للحد من عجز الموازنة والمقدرة بنحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014.

وخلال جلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 3.3 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.68%، بعدما ارتفع من نحو 483.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 486.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% إلى مستوى 8428 نقطة مع إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 8311 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مضيفاً نحو 117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.74%، مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 609 نقاط، مقابل نحو 604 نقاط في إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%، مضيفاً نحو 11 نقطة ليصل إلى مستوى 1069 نقطة مع إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 1058 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وقال المحلل المالي، عادل مصطفى، إن الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأجانب عزز الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة تعاملات اليوم، حيث سجلت تعاملاتهم صافي شراء بنحو 100.4 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للمصريين والعرب بنحو 78.9 مليون جنيه، و21.4 مليون جنيه علي التوالي.

وأوضح أن البيان الذي أصدرته مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني دعم تماسك مؤشرات البورصة المصرية التي اتجهت للمنطقة الحمراء في التعاملات الصباحية، ونجحت بعد منتصف الجلسة في الانتقال إلى المربع الأخضر، واقترب المؤشر الرئيسي من مستوى 8400 نقطة.