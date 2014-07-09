أسهم الإسكان والسياحة تعزز مكاسب البورصة المصرية

عززت البورصة المصرية من مكاسبها، واختبر مؤشرها الرئيسي حاجز 8500 نقطة في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم، لكنه تراجع بدعم المبيعات المكثفة للمستثمرين المصريين ليستقر في نهاية جلسة اليوم عند مستوى 8495 نقطة.

وقال المحلل المالي، عماد حساني، إن ارتفاعات اليوم جاءت بدعم من الصعود الجماعي للقياديات بصدارة أسهم الإسكان والسياحة، متوقعاً أن تواصل البورصة المصرية الأداء العرضي خلال الجلسات المقبلة وربما حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ السوق في استقبال السيولة الجديدة.

ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بعدما حققوا مشتريات بقيمة 191.5 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 64 مليون جنيه بصافي شراء 127.5 مليون جنيه. فيما حقق المصريين والعرب صافى بيع بلغي بنحو 116.4 مليون جنيه و 11 ملايين جنيه على الترتيب.

وخلال جلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 2.2 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.45% بعدما ارتفع من نحو 486.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 489 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% إلى مستوى 8495 نقطة مع إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 8428 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مضيفاً نحو 67 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.14% مضيفاً نقطة واحدة بعدما وصل إلى مستوى 610 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 609 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% مضيفاً نحو 3 نقاط ليصل إلى مستوى 1072 نقطة مع إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 1069 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى مايو 2014 بلغت 1416 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14.8 مليار جنيه، مدفوع منها 8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1316 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصـدرة قدرها 9.8 مليار جنيه، مدفوع منها 5.9 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 37%.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة، شريف سامي، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 476 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2014، وذلك بارتفاع عن الفترة المقارنة العام السابق قدره 31.8 %و زيادة بنسبة 11.6% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013.