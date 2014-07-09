الذهب الأكثر لمعانا بين أصول الاستثمار من بداية 2014

استطاع أكبر صندوق في العالم للاستثمار في الذهب SPDR Gold Trust محو كافة خسائره المحققة منذ أول العام.

يأتي ذلك بعد أن خسر الصندوق 73 مليار دولار من قيمته العام الماضي، إلا أن مكاسب الذهب منذ 2014 فاقت ارتفاعات "داو جونز" رغم مستوياته القياسية واستمرت الأسعار في سوق السبائك في الصعود منذ بداية العام لتتجاوز أسواق الأسهم والسندات، مخالفة توقعات جولدمان ساكس.

وقد ازداد الطلب على المعدن الأصفر بسبب تصاعد العنف في الشرق الأوسط وأوكرانيا، حيث ينظر الى الذهب على أنه أداة استثمارية آمنة مقارنة بالأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر مثل الأسهم.

ومما ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، تصريحات الاحتياطي الفدرالي بأن أسعار الفائدة ستظل متدنية لفترة طويلة، ما زاد من المخاوف من اندلاع التضخم.