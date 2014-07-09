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نيكي ينزل لأدنى مستوى في أسبوع ونصف بفعل ارتفاع الين

المصدر: طوكيو - رويترز
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هبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع ونصف اليوم الأربعاء مع ارتفاع الين الذي أثر سلبا على المصدرين في حين تحسنت معنويات المستثمرين أيضا بفضل بيانات تظهر تضخما أقل من المتوقع في الصين.

وتراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة مع استمرار توخيهم الحذر قبيل موسم الإعلان عن نتائج الشركات.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.1 بالمئة ليغلق على 15302.65 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 30 يونيو حزيران.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1270.82 نقطة في حين خسر مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 ما يوازي 0.2 بالمئة لينهي اليوم عند 11551.84 نقطة.

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