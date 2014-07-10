جني أرباح وتصحيح أسعار يقودان سوق مصر لخسائر طفيفة

غيرت البورصة المصرية اتجاهها الصعودي خلال الجلسات الماضية، وتحركت خلال جلسة اليوم نحو المنطقة الحمراء بدعم عمليات جني أرباح مكثفة، خاصة على الأسهم النشطة، دفعت الأسهم إلى خسائر تم تقليصها بنهاية جلسة اليوم.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق، إن مبيعات المستثمرين العرب والأجانب دفعت مؤشرات البورصة المصرية إلى التراجع بشكل ملحوظ وسط هبوط كبير لغالبية الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل.

وقال المحلل المالي، صلاح حيدر، إن خسائر اليوم جاءت مدفوعة بمبيعات من المستثمرين العرب والأجانب، وذلك في ظل ارتفاع في متوسط تداولات الجلسة التي بلغت بنهايتها ما يقرب من 650 مليون جنيه.

وأوضح حيدر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن التراجع الذي شهدته بعض الأسهم القيادية، مثل المجموعة المالية هيرميس وغلوبل تليكوم والمصرية للاتصالات، إضافة إلى تراجع نشاط بأسهم قطاع العقارات، كل ذلك دفع مؤشرات البورصة إلى التراجع خلال جلسة اليوم التي شهدت استمرارا للأداء العرضي والانتقائية في التعاملات على بعض الأسهم المتداولة، خاصة الأسهم الصغرى والمتوسطة.

وخلال جلسة تعاملات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 1.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.3% بعدما تراجع من نحو 489 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 487.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% إلى مستوى 8457 نقطة مع إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 8495 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، فاقداً نحو 38 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.56%، فاقداً نحو 4 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 606 نقاط في إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 610 نقاط في إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت الخسائر لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة 0.15%، فاقداً نحو نقطتين فقط ليصل إلى مستوى 1070 نقطة مع إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 1072 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وتوقع حيدر أن يستمر هذا الأداء خلال تعاملات الأسبوع المقبل، وقد يتخلله نشاط في بعض الأسهم التي تقترب من إعلان نتائج أعمالها السنوية للعام المالي 2013-2014.

وتصدر سهم وادي كوم أمبو الأسهم المرتفعة بنسبة 7.38% إلى 30.13 جنيه، ثم بيراميزا للفنادق بنسبة 6.84% إلى 24.52 جنيه. وجاء سهم السعودية المصرية للاستثمار على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 9.89% إلى 60.83 جنيه، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية بنسبة 8.89% إلى 24.61 جنيه.