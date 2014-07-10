رويترز: إرجاء دمج بورصتي دبي وأبوظبي لأجل غير مسمى

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن اندماج بورصتي دبي وأبوظبي تم إرجاؤه إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم اتفاق الأطراف ذات العلاقة على شروط الاندماج.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر أسمائها بسبب حساسية الموضوع أنه من غير الواضح ما إذا كان الاندماج قد جمّد بشكل دائم أم أنه يمكن النظر فيه في وقت لاحق.

وقال مصدران مصرفيان إن التقييم الذي أجراه بنك غولدمان ساكس أشار إلى تقييم بورصة أبوظبي بما يتراوح بين 10 و12 ضعفاً للإيرادات قبل خصم تكاليف الضرائب والفائدة والإهلاك.

وفي المقابل ارتفع تقييم بورصة دبي بشكل قوي بين سبتمبر ومارس الماضيين من نحو 2 إلى 4.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

وقالت رويترز إن المتحدثَينِ باسم بورصتي دبي وأبوظبي رفضا التعليق على هذه الأنباء.