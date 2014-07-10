مؤشر سوق السعودية ينهي تعاملات الأسبوع فوق 9800 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات، اليوم الخميس، على مكاسب بنحو 16 نقطة أو 0.16%، إلا أن مؤشر السوق نجح في اختراق مستوى 9800 نقطة بتداولات جاءت عند متوسطاتها اليومية بـ6.2 مليا ريال.

ودعمت القطاعات الرئيسية مؤشر السوق، حيث ارتفع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.31%، والبتروكيماويات 0.06%، فيما حقق مؤشر قطاع التجزئة مكاسب قوية بـ1.29%، والتأمين بنسبة 1.35%.

وحقق سهم المصافي مكاسب قوية، ليحتل المرتبة الأولى من حيث الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.24%، تلاه سهم إسمنت أم القرى 4.8%، والمملكة 4.52%.

أما سهم مجموعة الحكير فقد حقق مكاسب بنسبة 4.33%، واستحوذ على نسبة كبيرة من التداولات بقيمة 1.15 مليار ريال.

وتصدر تسهم اتحاد الخليج الأسهم الأكثر خسارة اليوم بنسبة 9.91%، تلاه سهم العالمية 9.6%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم التأمين العربية 7.52%.

وقال محمد السويد شريك في SPT Investor، إن قاع السوق الذي سيشكله خلال رمضان سيكون قاع السوق خلال ما تبقى من العام.

وتوقع السويد أن تحقق شركات الاتصالات نتائج إيجابية على أن يدعم الإنفاق الحكومي نتائج الشركات في النصف الثاني من العام.

وقال السويد "البنوك حدث فيها تطورات كبيرة، وتغيير رسوم القروض الاستهلاكية سيؤثر على أرباحها، ولن يستطيعوا أن يضعوا أرباح القروض في قوائمهم".

وأكد أنه من المحتمل أن تتأثر نتائج البنوك بهذا الإجراء، إلا أن هذا القرار له شق إيجابي وهو توسيع قاعدة القروض الاستهلاكية في السعودية.