مؤشر نيكي يواصل الهبوط لليوم الرابع على التوالي

انخفض ‭‭‭‬‬‬‬مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية لليوم الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع اليوم الخميس بعد أن تأثرت معنويات السوق سلباً ببيانات أسوأ من المتوقع لطلبيات الآلات، بينما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن إنهاء العمل بخطة التحفيز النقدي مؤشر على تحسن الاقتصاد.

ونزل مؤشر نيكي 0.6 بالمئة ليغلق على 15216.47 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 30 يونيو.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1259.25 نقطة وتراجع مؤشر جيه.بي.إكس نيكي 400 الجديد 0.9 بالمئة لينهي اليوم عند 11451.76 نقطة.