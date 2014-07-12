وول ستريت تتخطى أزمة البنك البرتغالي وتغلق مرتفعة

ارتفعت الأسهم الأميركية قليلاً عند الإغلاق لكن مؤشر ستاندرد آند بورز500 سجل أكبر انخفاض أسبوعي بالنقاط المئوية منذ أبريل مع عدم تشجع المستثمرين باللمحات الأولى من نتائج أعمال الشركات.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تلقت الأسهم الأميركية صدمة من نبأ عن أكبر بنوك البرتغال، الذي ينوي ملاكه مقايضة أسهمه مع ديون مستحقة عليه، وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية في الجلسة قبل الأخيرة انخفاضات مبعثها مخاوف من نشوء أزمة مصرفية في البرتغال.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 28.74 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة ليصل إلى 16943.81 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 2.89 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 1967.57 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع 19.29 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 4415.49 نقطة.

وخلال الأسبوع بأكمله انخفض داو 0.7 بالمئة وستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.9 بالمئة وناسداك 1.6 بالمئة.