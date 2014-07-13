سوق السعودية متحمسة لنتائج قوية بقطاع البتروكيماويات

انهى مؤشر السوق السعودية للأسهم، جلسة اليوم على ثبات، مع ارتفاع قيم التداولات فوق 6.5 مليار ريال وسط ارتفاعات طفيفة فوق عتبة الـ 9800 نقطة .

ويترقب المستثمرين في السوق، نتائج قوية للشركات في قطاع البتروكيماويات، بعد ان ظهرت نتائج شركة سبكيم بارتفاعات قوية جاءت فوق المتوقع.

وقال غلام محلل ابحاث الاسهم في الاهلي كابيتال لقناة "العربية" ان نتائج الربع الأول لشركة سبكيم، تمضنت مصاريف لها علاقة بالاندماج، وصيانة مصانع الشركة موضحا ان أحد أهم منتجات شركة سبكيم ارتفع سعره في السوق بنحو 50% من أول السنة الحالية وبالتالي من الطبيعي ان يؤثر ذلك على ارباح الربع الثاني.

وعن توقعاته لبقية شركات قطاع البتروكيماويات، قال غلام ان شركات القطاع ستشهد تحقيق ارباحاً قوية، وبالذات سابك، المتوقع لها ان تحقق نحو 6.4 مليار ريال.

لكن غلام، أكد انه لا يمكن مقارنة نتائج شركات البتروكيماويات دون النظر الى طبيعة منتجات كل نوع منها وحالة الطلب عليه وأسعاره في الفترة الماضية.