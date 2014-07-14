مؤشر السعودية عند 9800 نقطة و"الراجحي" يعود للارتفاع

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم مواصلة تحركاتها العرضية، مع ميل للتراجع وسط تباين أداء القطاعات الرئيسية في السوق.

ووصل مؤشر السوق عند الإغلاق لمستوى 9808 نقطة، بعد أن خسر 0.05%، بتداولات جاءت عند متوسطاتها اليومية بنحو 6.59 مليار ريال.

وضغط على المؤشر قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 0.85%، والمصارف والخدمات المالية 0.17%.

وحول نتائج ينساب قال الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار محمد الضحيان، أن أرباح ينساب انخفضت عن الربع المماثل من العام الماضي، إلا أنها ارتفعت عن الربع الأول، وهذا معناه حدوث تحسن، وهو ما يشير بالتالي لتحسن الأسعار.

وقاد الأسهم المرتفعة في تعاملات اليوم سدافكو بنسبة 9.86%، والدريس 5.41%، سبكيم العالمية 3.78 %، فيما ارتفع سهم التعاونية بنسبة 3.61%.

وفي المقابل تصدر الأسهم الخاسرة سهم العالمية بنسبة 4.6%، والمصافي 4.25%، الأهلية 4%، وخسر سهم المملكة 3.76%، إلى مستوى 24.1 ريالاً.

وعاد سهم الراجحي التي جاءت أرباحه دون التوقعات في نهاية تعاملات اليوم للارتفاع بـ0.07%، إلى مستوى 68 ريالاً.

وقال الضحيان "بالنسبة لنتائج سافكو فإن العرض والطلب من الصين والعوامل المناخية تؤثران بقوة على أعمالها، وهم يحاولون التعويض بمخصبات إضافية، ولكن معطيات الشركة قوية وجيدة، وأعتقد أن الضغط على ينساب غير مبرر لأن الارتفاع لم يكن على رغبة كثير من المحللين ولكنها ليست في مستوى متأزم".

وحول توقعاته لنتائج سابك قال الضحيان "حجم الطلب على كثير من المنتجات البلاستيكية لايزال مرتفعاً، عن منتجات ينساب، وعلى الأرجح ستكون أرباح سابك على 6.4 مليار ريال، وهي توقعات محل واقع، كما أن استقرار الاقتصادات العالمية وتحسن التوظيف في أميركا والاتحاد الأوروبي والنمو الصيني فوق 7%، سيدعم نتائج الشركة".

ولفت إلى الطلب في السوق العالمي سيمكن سابك من مبيعات جيدة، بسبب تنوع منتجاتها في كثير من القطاعات سواء البتروكياويات أو الحديد أو الأسمدة وبالتالي تحسن الأرباح.