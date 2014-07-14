نيكي يقطع أطول موجة خسائر منذ بدء إجراءات آبي

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، منهيا أطول موجة خسائر له منذ بدء موجة الصعود التي صاحبت الإجراءات الاقتصادية لرئيس الوزراء، شينزو آبي، في نوفمبر 2012، وجاء الصعود بفعل عمليات شراء من المستثمرين الأفراد في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومضاربات بالشراء في عقود المؤشرات.

وزاد نيكي 0.9 بالمئة إلى 15296.82 نقطة، ليتجاوز متوسطه المتحرك خمسة وعشرين يوميا 15224.18 نقطة، وينهي تراجعا استمر خمسة أيام إثر تلاشي بواعث القلق إزاء القطاع المصرفي لمنطقة اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية يوم الجمعة.

لكن السوق شهد إحجاما كبيرا من مستثمري المؤسسات قبيل سلسلة مناسبات هذا الأسبوع، من بينها اجتماع بنك اليابان المركزي.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1265.46 نقطة في معاملات خفيفة، وصعد مؤشر "جيه بي إكس-نيكي" 400 بالنسبة ذاتها ليسجل 11509.01 نقطة.