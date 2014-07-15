مكاسب 10% لسهم "الحمادي" الوافد الجديد لسوق السعودية

ارتفع سهم الحمادي للتنمية بالحدود القصوى بعد إدراجه وبدء تداوله في السوق السعودية خلال جلسة اليوم، وذلك على الرغم من عدم وجود وجود أية عروض للبيع.

وفي مطلع جلسة اليوم، تم تنفيذ نحو 6100 صفقة فقط، على الرغم من وجود طلبات كثيرة على السهم، حيث تداول السهم عند مستوى 30.8%، مرتفعاً من 28 ريالا سعر الاكتتاب.

وكانت الحمادي للتنمية قد طرحت 22.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمالها، تم تخصيص 50% منها للأفراد، حيث تمت تغطيتها 248.4%.

وكانت شركة الحمادية قد ذكرت في نشرة إصدارها أنه سيتم استخدام 457.5 مليون ريال بما يعادل 75% من صافي متحصلات الاكتتاب لتمويل مشروع مستشفى الحمادي النزهة، وتسديد جزء من القروض المرتبطة به، وسيتم استخدام المبلغ المتبقي والبالغ 152.5 مليون ريال للأغراض العامة للشركة.

وبلغت أرباح "الحمادي" في الربع الأول من العام الجاري 34.2 مليون ريال بارتفاع 14.74% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي بلغت 29.83 مليون ريال.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم 0.04%، إلى مستوى 9811 نقطة، بدعم من مكاسب مجموعة الحكير والحكير.