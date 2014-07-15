"أرابتك" يقفز 13.5% ومؤشر دبي يتجه لـ4800 نقطة

واصل سهم أرابتك قفزاته القوية في نهاية تعاملات اليوم، بدعم من عمليات شراء واسعة دفعت السهم لتحقيق مكاسب تخطت الـ13%.

واستحوذ السهم على نسبة كبيرة من التداولات بـ1.45 مليار درهم، ليصل إلى سعره مستوى 4.86 درهم.

وقد دفعت هذه المكاسب مؤشر سوق دبي المالي لتحقيق ارتفاعات قوية أيضاً بـ3.36%، حيث وصل إلى موستوى 4765 نقطة، بتداولات 2.84 مليار درهم.

وارتفع سهم إعمار في نهاية التعاملات بنسبة 1.78%، إلى مستوى 9.72 درهم، والاتحاد العقارية بنسبة 2.18%، وديار للتطوير 1.78%.

وكان رئيس مجلس إدارة شركتي "آبار" و"أرابتك" خادم القبيسي قد أكد أن آبار ملتزمة تجاه أرابتك، وأنها لا تسعى لسحب إدراج الشركة من سوق دبي المالي.

وشدد القبيسي في لقاء مع قناة "العربية" على أن جميع مشاريع شركة أرابتك مستمرة بما فيها مشروعها العملاق في مصر، إلى جانب تأكيده تفكير آبار في رفع حصتها برأسمال "أرابتك"، لكنه لم يحدد موعداً أو نسبة محددة لذلك القرار، وقال سنعلن عنه في وقته وفق الأنظمة المعمول بها.

ولم يفصح عما إذا كانت آبار تفكر بشراء حصة الرئيس السابق لأرابتك حسن إسميك.

وقال مدير إدارة الأصول المال كابيتال طارق قاقيش أنه لا تسريبات بشأن اجتماع مجلس إدارة شركة آبار التي تمتلك حصة كبيرة في أرابتك أمس، ولكن من المتوقع أن تكون هناك أخبار إيجابية ستنعكس على حركة السهم.

وأضاف أن توقعات الربع الثاني هي التي ستحرك الأسواق بالدرجة الأولى، بالإضافة لوجود أخبار جيدة تتعلق ببعض الشركات مثل شركة تبريد.

وقال إن السوق سيتأثر إيجاباً مع تحرك هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي لإعادة الثقة للأسواق من جديد.

وأوضح أن نتائج شعاع كابيتال جاءت جيدة بشكل كبير، وأن المستثمرين تفاعلوا إيجاباً مع أداء نتائج الشركة، ما قاد لارتفاع السهم في تعاملات اليوم بشكل كبير.