الذهب يتجاوز 1300 دولار بفعل تصيد الصفقات

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس لتتجاوز 1300 دولار للأوقية (الأونصة) وسط إقبال على الشراء بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة لكن المعدن النفيس مازال قرب أقل مستوى في أربعة أسابيع لمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

وتعرض الذهب لضغوط بعد أن قالت جانيت يلين رئيسة المجلس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي قد يعجل برفع الفائدة إذا تسارع التوظيف أو الأجور على نحو غير متوقع.

وسيشجع رفع أسعار الفائدة المستثمرين على سحب أموالهم من أصول غير مدرة للفائدة مثل الذهب.

وأذكت بيانات قوية عن قطاعي الإسكان والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة صدرت أمس الأربعاء المخاوف من أن انتعاشا اقتصاديا قويا قد يدفع مجلس الاحتياطي للتحرك بسرعة.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1305.15 دولار للأوقية بعد أن زاد 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة ليقطع أكبر تراجع له في يومين منذ ديسمبر. ونزل المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع 1291.70 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض الأسهم الآسيوية يوم الخميس التي تخلت عن مكاسبها المتواضعة السابقة بعد تراجع أسهم الصين.

وزادت الفضة 0.77 بالمئة إلى 20.83 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة ليسجل 1491.2 دولار وصعد البلاديوم 0.88 بالمئة إلى 878.5 دولار للأوقية.