المستثمرون يترقبون إفصاح "أرابتك" حول حصص "الكبار"

أعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول على سهم شركة أرابتك بانتظار ورود إيضاحات من الشركة بشأن التقارير الإعلامية المنشورة حول حصص الشركاء الاستراتيجيين، وذلك حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أشارت إلى أن شركة آبار سترفع حصتها في أرابتك إلى 30%، عبر شراء نصف الحصة التي يملكها الرئيس التنفيذي السابق حسن إسميك البالغة حوالي 29%.

ووفقا لمصادر بلومبرغ فإن السعر سيتراوح ما بين 5 إلى 6 دراهم للسهم في شركة أرابتك.

وفي سياق متصل ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1%، إلى مستوى 4903 نقطة، بدعم من الأسهم الرئيسية وعلى رأسها إعمار العقارية.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية حتى منتصف التداولات بنسبة 2.82%، إلى مستوى 2.19 درهم، وإعمار بنسبة 1.43%، إلى 9.93 درهم.

ومع تعليق تداول سهم أرابتك انخفضت قيم وأحجام التداول عن مستوياتها اليومية إلى 1.6 مليار درهم، و991 مليون سهم.