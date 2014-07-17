سوق السعودية يغلق على تراجع و"صافولا" يكسب 4.5%

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على تراجع مع تعرض المؤشر لضغوطات كبيرة من قطاعي المصارف والبتروكيماويات، ما دفع المؤشر للانخفاض 0.25%، إلى مستوى 9786 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات اليوم نحو 5.9 مليار ريال، بأحجام بلغت 202 مليون سهم، فيما تراجع قطاع البتروكيماويات 0.69%، والمصارف والخدمات المالية 0.27%.

وعلى العكس من الحالة العامة للسوق كان أداء سهم صافولا الذي ارتفع بنسبة 4.52%، متفاعلاً مع النتائج القوية التي أعلنتها الشركة في الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت صافولا قد أعلنت ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني بأفضل من التوقعات بنمو تجاوز 32% لتسجل 513 مليون ريال، فيما كانت التوقعات عند 448 مليون ريال. كما ارتفعت أرباح النصف الأول بنسبة 37% إلى 936 مليون ريال.

وأرجعت صافولا ارتفاع الأرباح إلى النمو المستمر في المبيعات خاصة قطاع التجزئة، بجانب زيادة حصة المجموعة في الأرباح الموزعة من بعض الشركات الزميلة.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم ساسكو الذي حقق مكاسب بنسبة 4.6%، والاسمنت العربية 3.66%، فيما ارتفع سهم شاكر بنسبة 3.66%.

وفيما يمكن تسميته عقاباً جماعياً تراجع سهم زين السعودية بنسبة 4.85%، إلى 10 ريال، في ظل النتائج التي جاءت دون التوقعات.

وتقلصت خسائر شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" خلال الربع الثاني من العام بنحو 11%، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام لتتكبد 329 مليون ريال، إلا أن الخسائر تفاقمت مقارنة مع الربع الماضي. وفاقت الخسائر متوسط التوقعات البالغ 288 مليون ريال.