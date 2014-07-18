الذهب يقفز 1.5% مع تصاعد اضطرابات غزة وأوكرانيا

قفزت اسعار الذهب 1.5 بالمئة مع سعي المستثمرين لالتماس الامان في المعدن النفيس وسط مخاوف من تفاقم الاضطرابات بعد انباء عن اسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق اوكرانيا.

وفي وقت سابق لقي المعدن الاصفر دعما من عقوبات امريكية واوروبية جديدة ضد روسيا ثم من انباء عن اسقاط مقاتلة اوكرانية فوق شرق البلاد.

وقفز الذهب 20 دولارا في حوالي 40 دقيقة بعد انباء اسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق شرق اوكرانيا مما أودى بحياة 295 شخصا هم جميع من كانوا على متنها وهو ما زاد المخاطر بشكل حاد في الصراع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا والذي تساند فيه روسيا الانفصاليين بينما يدعم الغرب اوكرانيا.

وساعد في صعود اسعار الذهب ايضا انباء بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اصدر أمرا الي الجيش في وقت متأخر الخميس لبدء هجوم بري في قطاع غزة.



وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 1.5 بالمئة الي 1317.80 دولار للاوقية (الاونصة) في اواخر التعاملات في السوق الامريكي.

وارتفعت العقود الاجلة الامريكية للذهب تسليم اغسطس اب 17.10 دولار لتسجل عند التسوية 1316.90 دولار للاوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الاخرى قفز سعر البلاديوم للبيع الفوري الي 887.90 دولار للاوقية قبل ان يقلص مكاسبه الي 1.2 بالمئة عند 881.25 دولار. والبلاديوم هوافضل المعادن النفيسة اداء منذ بداية العام مع تسجيله مكاسب بلغت حوالي 24 بالمئة.



وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة الي 1497.90 دولار للاوقية بينما صعدت الفضة 2.1 بالمئة الي 21.11 دولار للاوقية.