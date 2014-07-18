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هلع المستثمرين يدفع نيكي لأكبر خسارة في 3 أسابيع

المصدر: طوكيو – رويترز
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هوى المؤشر نيكي القياسي الياباني لأدنى مستوى له في أسبوع اليوم الجمعة وسجل أكبر انخفاض يومي في ثلاثة أسابيع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب أنباء إسقاط طائرة ركاب ماليزية قرب الحدود الأوكرانية الروسية.

وانخفض المؤشر نيكي عند الاغلاق واحدا في المئة إلى 15215.71 نقطة أدنى مستوى إغلاق له منذ 11 من يوليو تموز. وهبط المؤشر خلال التعاملات بما وصل إلى 1.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر 0.3 بالمئة خلال الأسبوع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة الى 1263.29 نقطة في حين تراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.7 في المئة إلى 11505.50 نقطة.


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